Селехметьева проиграла Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Оксана Селехметьева, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции — 2026 уже в первом раунде. На старте соревнований спортсменка потерпела поражение от представительницы Украины Марты Костюк, посеянной под 15-м номером.

Матч продолжался один час 17 минут и завершился в двух сетах со счетом 2:6, 3:6 не в пользу Селехметьевой. В ходе игры россиянка допустила 12 двойных ошибок, ни разу не подала навылет и смогла три брейк-пойнта из семи.

Незадолго до турнира Федерация тенниса Испании официально объявила о получении Селехметьевой испанского гражданства. Что касается Марты Костюк, то во втором круге «Ролан Гаррос» она встретится с победительницей пары Кэти Волынец (США) — Клара Бюрель (Франция).

Ранее чемпионка трех турниров «Большого шлема» Екатерина Макарова заявила, что российский теннисист Даниил Медведев может хорошо себя проявить на «Ролан Гаррос». Она отметила, что игра спортсмена стала очень разнообразной.