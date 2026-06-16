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16 июня 2026 в 06:00

Юрист перечислил главные риски при покупке франшизы или готового бизнеса

Юрист Русяев: продавец бизнеса может показать некорректные данные по выручке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Продавец бизнеса может предоставить недостоверные данные о выручке, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, при покупке готового дела следует обязательно организовать проверку через Федеральную службу судебных приставов и реестр залогов.

Готовый бизнес и франшиза притягивают тем, что снимают часть стартовой неопределенности. Бренд узнаваем, модель обкатана, есть поставщики и регламенты. Но входной риск никуда не девается, он перераспределяется и часто прячется в документах. Долги и обязательства тянутся за самим юрлицом, поэтому при покупке доли или активов нужна проверка по картотеке арбитражных дел, ФССП, реестру залогов и налоговой задолженности. Распространенная ловушка в том, что продавец показывает выручку прошлых периодов, привязанную к личным связям или к договору аренды, который новый владелец продлить не сможет, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что при покупке бизнеса важно запросить реальные данные о выручке и расходах действующих точек, а не усредненную модель. По словам юриста, необходимо также сравнить срок окупаемости с фактическим денежным потоком. Правозащитник пояснил, что завышенный паушальный взнос вместе с роялти в процентах от оборота при низкой марже могут годами удерживать точку на грани выживания.

В России франчайзинг оформляется договором коммерческой концессии, а его суть в передаче комплекса исключительных прав, включая обязательно товарный знак. Предоставление права использования подлежит регистрации в Роспатенте, и без нее оно считается несостоявшимся. Если франчайзер обещает бренд, но регистрацию не проводит или оформляет все лицензионным либо агентским договором, право на товарный знак вы юридически не получаете, а паушальный взнос уже уплачен. Регистрация в Роспатенте занимает до 45 рабочих дней и закрепляется записью в реестре, выписку из которого можно и нужно требовать, — добавил Русяев.

Он заключил, что перед заключением сделки следует тщательно анализировать такие аспекты, как местоположение, спрос и зависимость от владельца прав. По словам юриста, важно внимательно изучить договор франшизы, уделяя особое внимание ограничениям на территорию, обязательным закупкам и условиям расторжения, так как именно в этих разделах франчайзер сохраняет контроль.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что ключевое преимущество российского бизнеса — его способность к самостоятельному развитию. По его словам, предпринимательство сегодня сопряжено с тем, насколько экономика готова адаптироваться к внешним вызовам.

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