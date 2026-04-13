13 апреля 2026 в 15:42

Труп в сухих листьях: в тюменском парке нашли тело новорожденной девочки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Тюмени в парковой зоне нашли труп девочки. Сейчас правоохранители ищут родителей ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«На ней много сухих листьев»

Вечером 11 апреля в парке на улице Игримской в городе Тюмени местные жители обнаружили труп младенца.

«Вчера вечером в парке нашли новорожденного младенца. Это девочка. <...> На ней было много сухих листьев. Скорее всего, лежала на земле. Посиневшая уже немного была», — рассказывал очевидец изданию 72.RU.

Неподалеку от места, где был обнаружен труп, находится стройка, а в парковой местности много захламленных территорий.

Тело в сумке

В управлении Следственного комитета по региону подтвердили факт инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В ведомстве отметили, что труп был спрятан в сумку.

«По версии следствия, 12 апреля 2026 года в дневное время в лесополосе, расположенной вблизи одного из жилых домов, расположенных по улице Игримской в городе Тюмени, местными жителями обнаружена сумка, в которой находилось тело младенца», — рассказали в СКР.

Также к делу подключилась местная прокуратура. Региональное отделение ведомства взяло разбирательство под контроль.

«Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном органе.

Рядом поликлиника

Издание RuNews24 отмечает, что на улице, где был найден труп, находится детская поликлиника № 14. Медорганизация была буквально в двух шагах.

Кроме того, в Тюмени есть так называемые беби-боксы — специальные места для анонимного отказа от новорожденных. Кроме того, регион предлагает финансовую поддержку: единовременная выплата при рождении — почти 29 тыс. рублей, региональный маткапитал за первого ребенка — 150 тыс. рублей, плюс ежемесячное пособие до 18 тыс. рублей.

Родилась мертвой?

Однако уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова отметила, что ребенок мог быть изначально мертворожденным. Возможно, статья об убийстве не будет использована против матери.

«Факт действительно имел место. Пока ничего не могу сказать более четкого по этой ситуации, ею занимаются правоохранительные органы. Может быть, ребенок был изначально мертворожденный — это проверяют», — рассказала омбудсмен.

