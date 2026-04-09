09 апреля 2026 в 13:29

Жалуется на адвоката: златоустовский маньяк не смог оспорить пожизненное

Николай Мозгляков в представлении ИИ
Николай Мозгляков, отбывающий пожизненный срок за жестокие преступления против детей, решил, что его защита была неполноценной, и потребовал 2 млн рублей компенсации от бывшего адвоката. NEWS.ru рассказывает о новом повороте в деле педофила.

Два трупа в лесу

2 апреля 2008 года в лесополосе у города Златоуста в Челябинской области обнаружили тела двух семиклассниц. Одна погибла от удушения, другая — от множественных колото-резаных ран.

Чудом выжила третья девочка: ее нашли со следами насилия и ранениями спины, груди и шеи. Вскоре был задержан подозреваемый — Николай Мозгляков.

В зале суда он поначалу утверждал, что не помнит тех дней, но потом признался и согласился сотрудничать со следствием. 22 декабря 2008 года Челябинский областной суд вынес вердикт — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Прокурор Александр Войтович тогда отметил, что осужденный не изъявлял намерения обжаловать приговор. Но спустя почти 20 лет душегуб все-таки созрел для претензий.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Недостаточно защищали

Мозгляков решил, что защищали его недостаточно. Он подал иск к своему бывшему адвокату, требуя 2 млн рублей в счет морального вреда. В заявлении звучали упреки: защитник не подал апелляцию, не согласовывал стратегию, действовал в отрыве от подзащитного.

Однако материалы дела рассказывали иную историю. Суд установил, что сам осужденный не только признал вину, но и прямо заявил: обжаловать решение суда не намерен. Адвокат, со своей стороны, подчеркнул, что работал строго в рамках законодательства, а все ключевые правовые позиции обсуждались с Мозгляковым непосредственно в зале заседания.

Судебные инстанции раз за разом возвращали жалобы, пишет газета «Известия». В декабре 2024 года Верховный суд РФ отказался принимать кассацию, сославшись на статью УПК, которая запрещает повторное обжалование по одним и тем же основаниям.

7 апреля 2026 года кассационный суд поставил окончательную точку: иск отклонен, решение оставлено в силе. Закон не дает права требовать компенсации за защиту, от которой осужденный сам отказался.

Утверждал, что оговорил себя

В том числе Мозгляков писал письма журналистам, в которых вовсе утверждал, что не виноват в убийстве. Он утверждал, будто признательные показания из него выбивали силой.

«Следствию не нужно было, чтобы родственники увидели, в каком я был состоянии. С распухшим лицом и сломанными ребрами. Меня избили настолько качественно, что защитник, увидев, в каком я состоянии, отказался участвовать в моем задержании. Он просто ушел. Протокол задержания он не подписал», — писал Мозгляков в письме, обращенном к журналистам.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осужденный настаивал, что в протоколе о его задержании в том числе указаны понятые, которых в действительности не было. Во вступительной части письма он утверждает, что никак не мог убить девочек, поскольку ранее даже не мог повысить голос на детей. Также, по его словам, одна из выживших пострадавших утверждала, что на нее напал незнакомый мужчина, в то время как с Мозгляковым она была знакома.

«Следователь сначала обрадовался этому обстоятельству. И стал строить дело в том ключе, что девочки пошли со своим убийцей якобы потому, что были с ним знакомы. Но после того как [девочка] дала показания, сообщив о том, что это был незнакомый дяденька, эти материалы из дела пропали», — утверждал осужденный.

Сейчас Мозгляков продолжает отбывать срок в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова».

