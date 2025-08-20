Златоустовский маньяк пытается «сбежать» из «Полярной совы»

Пожизненно осужденный за убийство двух школьниц в Златоусте Николай Мозгляков обратился в суд с требованием перевести его из колонии «Полярная сова», передает РИА Новости. Он также просит компенсацию морального вреда.

Замоскворецкий суд Москвы ранее отказал в удовлетворении иска Мозглякова к ФСИН. Теперь дело будет рассматривать Мосгорсуд, дата заседания пока не определена.

Мозгляков отбывает наказание в колонии строгого режима ИК-18 в Ямало-Ненецком автономном округе. Заключенный получил прозвище Златоустовский Паук за характерные татуировки на руках.

В 2008 году Мозгляков встретил трех девочек, когда они шли домой после школы. Угрожая ножом, он увел жертв на окраину местного кладбища, где изнасиловал и зарезал. Позже выяснилось, что одна из девочек выжила и смогла дать показания в полиции. Она запомнила, что у убийцы на руке была татуировка в виде паука, и помогла составить фоторобот.

Ранее Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Мозглякова. Причиной указана статья о недопустимости внесения повторных кассационных жалоб или представлений.