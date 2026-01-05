Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 13:09

«Пусть раскошеливается»: в Крыму назвали ответственных за ущерб от блокад

Константинов: Запад должен компенсировать ущерб Крыму от блокад Украины

Крым, Коктебель Крым, Коктебель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ущерб, нанесенный Украиной Крымскому полуострову путем блокад, должен быть компенсирован западными странами, причастными к госперевороту в Киеве, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости. По его словам, получение компенсации, размер которой исчисляется триллионами рублей, — принципиально важный вопрос для региона.

Пусть Запад, который спровоцировал государственный переворот в 2014 году и самоубийственный курс Украины, раскошеливается. Ведь сама Украина – банкрот, — сказал он.

Ранее Константинов назвал блефом заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти из власти после завершения конфликта. Как отметил политик, украинский глава не уйдет сам, его «оттуда вынесут только вперед ногами».

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер констатировал, что Украина не сможет помешать России освободить свои территории в ходе спецоперации. По его словам, единственное, что может сделать Киев — согласиться на все условия российской стороны, чтобы минимизировать ущерб.

Крым
ущербы
компенсации
Запад
Владимир Константинов
