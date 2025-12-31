Новый год — 2026
31 декабря 2025

«Только вперед ногами»: в Крыму усомнились в готовности Зеленского уйти

Константинов назвал блефом заявление Зеленского о готовности покинуть пост

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти из власти после завершения конфликта — блеф, заявил РИА Новости спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, украинский глава сам не уйдет, его «оттуда вынесут только вперед ногами».

Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами, — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что, по его мнению, украинский политик прекрасно осознает, что его «время истекло». Константинов также выразил уверенность в том, что Зеленский сейчас ищет место, куда сбежать.

Ранее президент Украины впервые четко и недвусмысленно обозначил обстоятельства, при которых готов оставить свой пост. Он утвердительно ответил на предположение, что уйдет из политики после урегулирования конфликта.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

