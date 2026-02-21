Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что нужно вынудить Москву отказаться от требования признать новые регионы РФ, неприемлемы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, выпады европейского политика направлены на провоцирование новых конфликтов в будущем.

Для чего таким, как Каллас, непризнание Крыма и новых регионов? В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Вот такая у них ущербная логика. Для нас это неприемлемые условия, — констатировал Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что Евросоюз давно зарекомендовал себя как «русофобскую структуру». Поэтому у ЕС нет права выступать участником переговоров, добавил он.

До этого сообщалось, что Каллас подготовила документ с условиями для Москвы по Украине. На Западе журналисты назвали его списком «антироссийских пожеланий» и отметили, что такой подход лишает ЕС права голоса в будущем.