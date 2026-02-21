Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 10:14

«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас

Константинов назвал неприемлемыми условиями выпады Каллас

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что нужно вынудить Москву отказаться от требования признать новые регионы РФ, неприемлемы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, выпады европейского политика направлены на провоцирование новых конфликтов в будущем.

Для чего таким, как Каллас, непризнание Крыма и новых регионов? В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Вот такая у них ущербная логика. Для нас это неприемлемые условия, — констатировал Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что Евросоюз давно зарекомендовал себя как «русофобскую структуру». Поэтому у ЕС нет права выступать участником переговоров, добавил он.

До этого сообщалось, что Каллас подготовила документ с условиями для Москвы по Украине. На Западе журналисты назвали его списком «антироссийских пожеланий» и отметили, что такой подход лишает ЕС права голоса в будущем.

Кая Каллас
Владимир Константинов
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала
Россиянин пострадал при жесткой посадке вертолета
Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна
Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег
Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ
Жена сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом из-за пьянства
Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
В «Уралдронзаводе» рассказали, на какую сумму Россия уничтожила дроны ВСУ
Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике
Дмитриев сравнил принца Эндрю и его окружение с сатанистами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ
«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание
Названы языки, у которых остался один носитель в России
Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти
Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки
«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность
Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля
«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.