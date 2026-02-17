В Крыму назвали аморальными слова Зеленского в адрес россиян Константинов: слова Зеленского о россиянах в западных странах — аморальны

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальными слова президента Украины Владимира Зеленского с нецензурной лексикой в адрес россиян, передает РИА Новости. Он считает, что это работа на публику, лишенная политического смысла.

Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек, и история даст ему оценку. Правда, было бы хорошо, чтобы не только история, но и закон, — заявил Константинов.

По его мнению, политическая культура на Западе деградировала до уровня, когда мат в эфире становится допустимым. Константинов добавил, что Зеленский живет в скандалах и разрушает стандарты межгосударственного общения.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил: нецензурные высказывания Зеленского в адрес россиян говорят о том, что он находится в агонии.

До этого состояние Зеленского вызвало беспокойство у кипрского журналиста Алекса Христофору. По мнению эксперта, украинский лидер на очередном интервью выглядел крайне уставшим, словно не спал несколько месяцев. Помимо этого, журналист обратил внимание, что в ходе беседы Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления, включая ложные утверждения о потерях в украинской армии.