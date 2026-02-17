Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 03:23

В Крыму назвали аморальными слова Зеленского в адрес россиян

Константинов: слова Зеленского о россиянах в западных странах — аморальны

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальными слова президента Украины Владимира Зеленского с нецензурной лексикой в адрес россиян, передает РИА Новости. Он считает, что это работа на публику, лишенная политического смысла.

Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек, и история даст ему оценку. Правда, было бы хорошо, чтобы не только история, но и закон, — заявил Константинов.

По его мнению, политическая культура на Западе деградировала до уровня, когда мат в эфире становится допустимым. Константинов добавил, что Зеленский живет в скандалах и разрушает стандарты межгосударственного общения.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил: нецензурные высказывания Зеленского в адрес россиян говорят о том, что он находится в агонии.

До этого состояние Зеленского вызвало беспокойство у кипрского журналиста Алекса Христофору. По мнению эксперта, украинский лидер на очередном интервью выглядел крайне уставшим, словно не спал несколько месяцев. Помимо этого, журналист обратил внимание, что в ходе беседы Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления, включая ложные утверждения о потерях в украинской армии.

Владимир Зеленский
россияне
Владимир Константинов
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве суд взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей
Президент Латвии озвучил неожиданное мнение о России
В Крыму назвали аморальными слова Зеленского в адрес россиян
Скрытые комиссии по картам: за что банки могут списать ваши деньги
В аэропортах Казани и Ульяновска объявлены ограничения
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Краснодарский край
Около 25 человек эвакуировали в Махачкале из-за утечки газа
Японские фигуристы побили рекорд на Олимпиаде в Италии
Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде
Атака ВСУ на Краснодарский край ночью 17 февраля: взрывы, что известно
Пожар унес жизни двоих малышей под Калугой
Близ Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА
«Готов отдать все медали»: Шипулин о нейтральном статусе россиян
ВСУ обрушили дроны на российский город
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для журналистов
Россиянам напомнили важный нюанс при оплате за общедомовое имущество
Международный центр Рерихов выиграл битву за картины у прокуратуры
Регина Тодоренко покинула шоу «Маска»
Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян
«Единая Россия» взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.