Состояние президента Украины Владимира Зеленского во время интервью французскому телеканалу France 2 вызвало тревогу, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, создалось впечатление, что политик «не спал три месяца».

Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что глава Украины на протяжении всего интервью делал противоречивые заявления, в том числе врал о потерях в украинской армии. При этом интервьюер делал вид, что не замечает этого, и «никак не сопротивлялся тому бреду, который выливался из Зеленского», резюмировал Христофору.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что интервью Зеленского вызвало резкую негативную реакцию среди европейских дипломатов. По мнению эксперта, в эфире было сказано «много лишнего», и теперь Киев может столкнуться с последствиями в виде «мести» со стороны Евросоюза.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что любые переговоры России и Украины по урегулированию конфликта лишены смысла, пока у власти находится Зеленский. По его словам, политик использует этот кризис как инструмент удержания власти.