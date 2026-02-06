Зимняя Олимпиада — 2026
«Наговорил лишнего»: интервью Зеленского может спровоцировать месть ЕС

Меркурис: интервью Зеленского разозлило Каллас и других дипломатов Евросоюза

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Интервью президента Украины Владимира Зеленского французскому телеканалу France 2 вызвало резкую негативную реакцию среди европейских дипломатов, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По мнению эксперта, в эфире было сказано «много лишнего», и теперь Киев может столкнуться с последствиями в виде «мести» со стороны Евросоюза.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие официальные лица ЕС буквально «бьются в истерике» после заявлений Зеленского. Аналитик отметил, что украинский лидер допустил ряд спорных утверждений, в частности, назвав заниженные цифры потерь Вооруженных сил Украины.

Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести, — указал Меркурис.

В интервью France 2 Зеленский пояснил, что с февраля 2022 года Украина якобы потеряла 55 тыс. военнослужащих убитыми, а значительное число числятся пропавшими без вести. Эти данные резко контрастируют с оценками российских властей. Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре заявлял, что потери ВСУ давно превысили миллион человек, а министр обороны Андрей Белоусов отмечал потерю почти 500 тыс. украинских военных только за 2025 год.

