05 февраля 2026 в 03:33

На Украине занизили потери ВСУ с февраля 2022 года

Зеленский занизил потери ВСУ и заявил о 55 тыс. погибших солдат с 2022 года

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года потери ВСУ якобы составили 55 тыс. военнослужащих. Это заявление, сделанное в интервью французскому телеканалу France 2, противоречит значительно более высоким оценкам, вышедшим до этого.

На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тыс. человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести, — заявил Зеленский.

Российские официальные лица неоднократно утверждали, что Киев занижает данные о потерях. Так, в декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, по независимым оценкам, потери ВСУ давно превысили миллион человек. Тогда же министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только за 2025 год Украина потеряла почти 500 тыс. военных, что лишило Киев возможности восполнять группировки за счет мобилизации.

Еще в августе хакерская группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генштаба ВСУ. В которой содержалась информация о 1,7 млн погибших и пропавших украинских военных.

Ранее обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.

Украина
Владимир Зеленский
потери
цифры
