Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 16:49

«Вылизывал ботинки»: Зеленского обвинили в ненависти к союзникам

Захарова заявила о ненависти Зеленского к союзникам и оппонентам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует враждебное отношение как к союзникам, так и к оппонентам, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, политик «вылизывал ботинки» тем, от кого зависел, а теперь угрожает всем, передает корреспондент NEWS.ru.

Он удивительным образом научился еще ненавидеть тех, кто его кормит, кто его содержит. То тут, то там звучат угрозы тем, кому он буквально недавно вылизывал ботинки, — сказала Захарова.

По ее оценке, подобная риторика распространяется как на союзников, так и на противников. Она также заявила, что критика со стороны Зеленского затрагивает и граждан Украины, задающих вопросы и не поддерживающих его позицию.

Ранее Захарова заявила, что персональные санкции против 10 российских паралимпийцев, введенные президентом Украины, стали реакцией Киева на высокие достижения спортсменов. Она подчеркнула, что выступление сборной на Паралимпиаде в Италии заслуживает только одного определения — подвиг.

Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что Зеленский врет о потерях ВСУ в ходе конфликта с Россией. По ее словам, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжело раненых солдат. Захарова напомнила, что официально в Киеве признают гибель лишь немногим более 50 тыс. военных за все время конфликта. Эти цифры, не выдерживают никакой критики, но самое страшное — недавний приказ командования ВСУ с запретом собирать ДНК материалы погибших, подчеркнула она.

Мария Захарова
МИД России
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что грозит водителю автобуса за устроенное смертельное ДТП в Таиланде
«Виноват во всем»: Пономарев призвал уволить тренера ЦСКА Челестини
США покусились на ядерные материалы Ирана
Кто такой Андрей Свинцов: громкие заявления о Telegram, исключение из ЛДПР
Представители Франции оконфузились перед «вояжем» в Москву
Экс-игрок ЦСКА назвал причины разгромного поражения от «Краснодара»
Вдова Грачевского рассказала о личной жизни и увлечениях сына
В Госдуме высказались об исключении Свинцова из партии ЛДПР
В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи
Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию
«Самый страшный узел»: военэксперт ответил, ждать ли штурм Славянска
Послу РФ вручили в Молдавии странную бутылку и потребовали объяснений
Посол ответил на ситуацию с балериной Захаровой в Италии
Юрист ответил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника
Веревка сгнила — и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство
Глава «Турпомощи» раскрыл цену войны на Ближнем Востоке для туристов
«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном
В США подскочили цены на бензин из-за Ирана
Вяльбе скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России
Психолог рассказала о самом полезном формате весенних каникул
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.