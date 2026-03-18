«Вылизывал ботинки»: Зеленского обвинили в ненависти к союзникам Захарова заявила о ненависти Зеленского к союзникам и оппонентам

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует враждебное отношение как к союзникам, так и к оппонентам, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, политик «вылизывал ботинки» тем, от кого зависел, а теперь угрожает всем, передает корреспондент NEWS.ru.

Он удивительным образом научился еще ненавидеть тех, кто его кормит, кто его содержит. То тут, то там звучат угрозы тем, кому он буквально недавно вылизывал ботинки, — сказала Захарова.

По ее оценке, подобная риторика распространяется как на союзников, так и на противников. Она также заявила, что критика со стороны Зеленского затрагивает и граждан Украины, задающих вопросы и не поддерживающих его позицию.

Ранее Захарова заявила, что персональные санкции против 10 российских паралимпийцев, введенные президентом Украины, стали реакцией Киева на высокие достижения спортсменов. Она подчеркнула, что выступление сборной на Паралимпиаде в Италии заслуживает только одного определения — подвиг.

Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что Зеленский врет о потерях ВСУ в ходе конфликта с Россией. По ее словам, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжело раненых солдат. Захарова напомнила, что официально в Киеве признают гибель лишь немногим более 50 тыс. военных за все время конфликта. Эти цифры, не выдерживают никакой критики, но самое страшное — недавний приказ командования ВСУ с запретом собирать ДНК материалы погибших, подчеркнула она.