18 марта 2026 в 10:09

Захарова сравнила НАТО с героиней «Покровских ворот»

Захарова назвала членов НАТО непредсказуемыми даже для самих себя

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Действия НАТО можно сравнить с образом героини советского фильма «Покровские ворота», заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Альянс демонстрирует непредсказуемость прежде всего в собственных действиях.

Картина, вышедшая в 1982 году, получила широкую известность, а реплика героини Анны Адамовны «Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!» стала устойчивым выражением.

Больше всего мне, конечно, нравится, я это обожаю, когда они начинают разглагольствовать и обвинять нас, используя слово «непредсказуемость». Можно сделать целый цитатник! Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя? Помните «Покровские ворота», когда одна из героинь говорит: «Я вся такая непредсказуемая, ах?». Вот здесь то же самое! — сказала Захарова.

Ранее Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

НАТО
Мария Захарова
МИД России
Россия
