18 марта 2026 в 11:43

Стало известно, как ЕС согласовал кредит Украине без одобрения Венгрии

Политолог Рар: девять стран ЕС направят госсредства в качестве кредита Украине

Девять стран Евросоюза объединятся и выделят государственные средства в качестве кредита Украине, чтобы обойти блокировку Венгрии, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, подобные приемы предусмотрены внутренними правилами ЕС.

Евросоюз сталкивается с проблемой: для помощи и кредита Украине в рамках крупных финансовых решений требуется согласие всех стран-членов. Однако Венгрия блокирует этот процесс. Поэтому ищется обходной путь. Идея заключается в следующем: девять стран объединяются, что допускается правилами ЕС. Каждая из них предоставляет около €10 млрд. Таким образом набирается нужная сумма без необходимости согласия всех 27 государств. Венгры в этой группе просто не участвуют. Право вето действует только в рамках официальных решений Союза. Как только группа стран организует финансирование самостоятельно, эта блокировка перестает работать. Это трюк, — пояснил Рар

Он подчеркнул, что Украина все равно получает средства, но не через стандартный бюджет ЕС, а через своего рода «коалицию желающих». По мнению политолога, основную финансовую нагрузку, вероятно, возьмут на себя страны Северной и Северо-Восточной Европы. Рар добавил, что в числе спонсоров также будут скандинавские государства, Польша, страны Балтии и Бенилюкс.

Ранее появилась информация, что Евросоюз окончательно утвердил кредит для Украины на сумму €90 млрд. По данным зарубежных СМИ, это решение будет принято в ближайшее время и не подлежит пересмотру.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
