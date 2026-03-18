«Убили, как собаку»: дочка Джабраилова о смерти отца

Дочь покойного бизнесмена Умара Джабраилова, Альвина, выступила с шокирующими откровениями, сообщает издание StarHit. Девушка призналась, что за ярким фасадом из яхт и дружбы с мировыми звездами скрывалась опасная и темная сторона личности предпринимателя.

По словам наследницы, отец был самым опасным человеком в ее жизни: он проявлял жестокость и даже заставлял ее употреблять алкоголь в шестилетнем возрасте, из-за чего их отношения с годами только ухудшались. Альвина также поделилась подробностями о финансовом состоянии семьи, отметив, что от былого величия и миллиардов мало что осталось. По ее словам, Джабраилов тратил колоссальные суммы на вечеринки и подарки звездам.

И в итоге он умер ужасно — его убили, как собаку. За что? — подытожила наследница.

Ранее адвокат Джабраилова Александр Карабанов рассказал, что перед смертью бизнесмен находился в затяжной депрессии перед самоубийством. Он подчеркнул, что бизнесмену было больно осознавать свое текущее финансовое положение. Он также был разочарован из-за того, что его друзья прекратили с ним общение из-за потери статуса.