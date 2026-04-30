30 апреля 2026 в 00:18

Раскрыты подробности о тайной дочери Пиманова и Погодиной

StarHit: тайную двухлетнюю дочь Пиманова и Погодиной зовут Зоя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дочери телеведущего Алексея Пиманова и российской актрисы Ольги Погодиной два года, ее зовут Зоя, сообщил StarHit. О рождении девочки знали только самые близкие люди из окружения семьи, отметили в источнике.

Погодина впервые сообщила о наличии дочери на похоронах Пиманова. По ее словам, она надеется воспитать девочку так, чтобы это соответствовало памяти отца, а также отметила, что ребенок и отец были связаны чувствами любви.

Пиманов умер на 65-м году жизни. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта. Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что Пиманов был суперпрофессионалом и универсалом, он работал успешно и как режиссер, и как продюсер, и как телевизионщик. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что если программа «Человек и закон» останется в эфире Первого канала, то после смерти Пиманова она будет уже другой.

