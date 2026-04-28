Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной

23 апреля умер журналист, кинорежиссер, продюсер и ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов. В последний путь на Троекуровском кладбище его проводила жена актриса Ольга Погодина. Она стояла у гроба, почерневшая от горя, и не могла сдержать рыданий. Брак Погодиной с Пимановым длился 13 лет. История любви телеведущего и актрисы — в материале NEWS.ru.

На ком был женат телеведущий Пиманов до брака с Погодиной

До брака с Ольгой Погодиной Алексей Пиманов был женат дважды. Его первой супругой стала Валерия Архипова, они вместе учились в Институте связи. У пары родился старший сын Денис. Второй ребенок Артем появился на свет через девять лет. Спустя два года супруги развелись.

Второй женой телеведущего стала журналистка Валентина Жданова. Она работала в программах «Взгляд» и «Поле чудес» с Владиславом Листьевым. Стройная блондинка забыла пропуск в телецентр «Останкино», Алексей помог ей пройти — так начался их роман. В 1992 году Пиманов и Жданова поженились и обвенчались. Телеведущий удочерил ребенка Валентины от первого брака Дарью. Она пошла по стопам родителей и работает на телевидении.

Где телеведущий Пиманов встретил Погодину

Пиманов и Погодина познакомились на съемках фильма «Три дня в Одессе» в 2006 году. Алексей был режиссером картины. Ольгу пригласили сыграть роль второго плана. Она сильно удивились тому, что пришлось приезжать на пробы 18 раз.

«Обычно с первого раза все решается, а тут [никак не решалось]... Потом мне уже самой стало интересно, чем все кончится. Но после этого [на съемочной площадке и позже] мы много лет общались, дружили — у нас ничего не было [личных отношений]. Просто серьезная симпатия друг к другу», — рассказала Погодина в интервью Первому каналу.

В тот момент Пиманов состоял в браке с Архиповой и Погодина не была свободна.

В чем обвиняли Погодину после свадьбы с Пимановым

Спустя семь лет после знакомства — в декабре 2013 года — Пиманов и Погодина узаконили отношения. Свадьба прошла без пышной церемонии, в кругу близких. СМИ написали об этом значительно позже. В адрес Погодиной полилась критика. Актрису обвиняли в том, что она якобы увела ведущего передачи «Человек и закон» из семьи.

Бывшая жена Пиманова Валентина в интервью WomanHit пояснила, что отношения дали трещину задолго до развода. «Все произошло будто само собой — распался и его брак, и мой. После этого мы поняли, что всю жизнь любили друг друга. Я уже год как рассталась с мужем на тот момент», — сказала Ольга.

Погодина и Пиманов стали бизнес-партнерами и создали совместный продюсерский центр. Ольга снималась в фильмах мужа. Она рассказывала, что Алексей часто и без повода дарил ей синие гортензии — ее любимые цветы.

Пиманов говорил, что Ольга сумела выстроить добрые отношения и с его сыновьями от первого брака, и с дочерью. Он поддерживал всех своих детей — сыновья работали вместе с ним в передаче «Человек и закон».

Почему речь Погодиной у гроба Пиманова стала сенсацией

На церемонии прощания с Пимановым в траурном зале Троекуровского кладбища Погодина поблагодарила мужа за время, проведенное вместе, и пообещала заботиться о дочери.

«Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что так получится… Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной человек», — сказала Погодина.

О том, что у пары есть общая дочь, знали только самые близкие. Малышке два года.

Как Погодина может помочь дочери пережить смерть отца

Семейный психолог Оксана Митрофанова сказала NEWS.ru, что дочь Погодиной и Пиманова, скорее всего, не запомнит отца. В этом возрасте память не способна надолго сохранять образы, отметила эксперт.

«Мама может и должна беречь образ папы — замечательного журналиста, а также сохранять связь с его остальными взрослыми детьми. Их активное участие в жизни младшей сестры будет во благо», — сказала Митрофанова.

Она добавила, что девочке нужна фигура отца рядом. Если папы нет, то нужно создавать значимые мужские образы в жизни ребенка. Это может быть дедушка, крестный или старшие братья, резюмировала психолог.

Она выразила соболезнования близким журналиста и пожелала им держаться вместе: так легче пережить общее горе.

