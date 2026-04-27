Вдова Пиманова Погодина не сдержала слез на церемонии прощания с мужем

Вдова журналиста Алексея Пиманова Ольга Погодина расплакалась в ходе церемонии прощания с мужем в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Она выразила надежду, что сможет воспитать дочь в соответствии с пожеланиями супруга, передает корреспондент NEWS.ru.

Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом <…> Я в кошмарном сне не могла предположить, что получится так <…> Я надеюсь так воспитать дочь, чтобы тебе понравилось, — сказала Погодина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил заслуги покойного, заявив, что тот был профессиональным журналистом и посвятил делу всю свою жизнь. Он также отметил вклад Пиманова в создание и развитие программы «Человек и закон».

До этого телеведущая Елена Малышева на церемонии прощания с Пимановым назвала его человеком редких душевных качеств. По ее словам, его уход — это «вырванное сердце». Она добавила, что дружила с журналистом на протяжении 30 лет.

Пиманова не стало 23 апреля. Ему было 64 года. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.