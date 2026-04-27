«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова Воробьев назвал Пиманова профессионалом, который всю жизнь посвятил журналистике

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии прощания с журналистом Алексеем Пимановым на Троекуровском кладбище высоко оценил заслуги покойного, заявив, что тот был профессиональным журналистом и посвятил делу всю свою жизнь. Он также отметил вклад Пиманова в создание и развитие программы «Человек и закон», передает корреспондент NEWS.ru.

Профессиональный журналист, всю свою жизнь посвятил своему делу. «Человек и закон» — передача, которая, как я уже сказал, делала все, чтобы справедливость восторжествовала, — сказал Воробьев.

Ранее телеведущая Елена Малышева на церемонии прощания с Пимановым назвала его человеком редких душевных качеств. По ее словам, его уход — это «вырванное сердце». Она добавила, что дружила с журналистом на протяжении 30 лет.

Пиманова не стало 23 апреля. Ему было 64 года. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.