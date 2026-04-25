«Ты был моим ангелом»: дочь Пиманова трогательно обратилась к отцу Дочь Алексея Пиманова призналась, что отец был для нее ангелом и маяком

Дочь известного телеведущего Алексея Пиманова Дарья в своих социальных сетях заявила, что отец был для нее «ангелом». По словам девушки, именно он научил ее стойкости, вере в себя и преданности делу. Также Пиманова рассказала, что отец всегда поддерживал ее в сложные моменты.

Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце мое не способно вместить столько боли и слез, — написала Дарья.

Девушка продолжает семейное дело: она работает телеведущей, продюсером и режиссером, а также создает документальные проекты. Отмечается, что ее профессиональный путь во многом был вдохновлен родителями — отцом и матерью, Валентиной Пимановой.

Ранее сообщалось, что Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Как уточнил народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный, это произойдет после выходных, 27 или 28 апреля. Пиманов умер на 65-м году жизни. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта.