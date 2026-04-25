«Ты был моим ангелом»: дочь Пиманова трогательно обратилась к отцу

Дочь Алексея Пиманова призналась, что отец был для нее ангелом и маяком

Алексей Пиманов Алексей Пиманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь известного телеведущего Алексея Пиманова Дарья в своих социальных сетях заявила, что отец был для нее «ангелом». По словам девушки, именно он научил ее стойкости, вере в себя и преданности делу. Также Пиманова рассказала, что отец всегда поддерживал ее в сложные моменты.

Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце мое не способно вместить столько боли и слез, — написала Дарья.

Девушка продолжает семейное дело: она работает телеведущей, продюсером и режиссером, а также создает документальные проекты. Отмечается, что ее профессиональный путь во многом был вдохновлен родителями — отцом и матерью, Валентиной Пимановой.

Ранее сообщалось, что Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Как уточнил народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный, это произойдет после выходных, 27 или 28 апреля. Пиманов умер на 65-м году жизни. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
СК завел дело после нападения на журналиста в Мытищах
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
ВСУ могут отменить бронь от мобилизации
Захарова удивила фристайлом на баскетбольном матче
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

