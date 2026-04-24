Стали известны дата и место похорон Алексея Пиманова

Телеведущего Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в начале недели

Алексей Пиманов Алексей Пиманов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Телеведущего Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный. По его словам, которые приводит aif.ru, похороны пройдут после выходных, 27 или 28 апреля.

Насколько я понимаю, похороны будут после выходных. Речь идет о понедельнике или вторнике. Скорее всего, на Троекуровском кладбище, — рассказал Запашный.

Накануне, 23 апреля, стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что Пиманов был суперпрофессионалом и универсалом, он работал успешно и как режиссер, и как продюсер, и как телевизионщик. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что если программа «Человек и закон» останется в эфире Первого канала, то после смерти Пиманова она будет уже другой.

Свои соболезнования также выразила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, каждый день телеведущего был наполнен творчеством и яркими событиями. Она подчеркнула, что на такого человека, каким был Пиманов, стоит равняться.

