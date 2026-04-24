24 апреля 2026 в 11:38

Названа причина смерти журналиста Пиманова

Журналист Пиманов скончался в результате острого инфаркта

Алексей Пиманов Алексей Пиманов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался в результате острого инфаркта, сообщила ТАСС его вдова, журналистка Ольга Погодина. Режиссер и продюсер умер в возрасте 64 лет.

У него случился острый инфаркт, — уточнила Погодина.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что Алексей Пиманов всегда был добрым, отзывчивым и смелым человеком. По ее словам, он обладал таким талантом, который сочетался с удивительной скромностью и простотой. Она подчеркнула, что бесконечно уважает телеведущего и хранит самые теплые воспоминания о совместной работе.

Накануне, 23 апреля, стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. Он прежде всего известен в качестве ведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, Пиманов снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов. С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

В тот же день президент России Владимир Путин прокомментировал кончину Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики. Глава государства отметил выдающийся вклад журналиста в развитие российских СМИ.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
