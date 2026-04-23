Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для всей журналистики

Президент России Владимир Путин прокомментировал кончину известного телеведущего Алексея Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики. Глава государства отметил выдающийся вклад журналиста в развитие российских СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Алексея Викторовича <...> по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение, — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что у Пиманова не выдержало сердце. Ведущий вел программу «Человек и закон» на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с внезапной кончиной журналиста. Дипломат отметила, что сердце телеведущего билось в разы чаще, чем у многих, — за правду, справедливость, страну и народ.

Министр обороны России Андрей Белоусов также заявил, что журналист был настоящим патриотом. По его словам, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Пиманов создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников.