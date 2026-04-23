23 апреля 2026 в 21:37

Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для всей журналистики

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал кончину известного телеведущего Алексея Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики. Глава государства отметил выдающийся вклад журналиста в развитие российских СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Алексея Викторовича <...> по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение, — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что у Пиманова не выдержало сердце. Ведущий вел программу «Человек и закон» на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с внезапной кончиной журналиста. Дипломат отметила, что сердце телеведущего билось в разы чаще, чем у многих, — за правду, справедливость, страну и народ.

Министр обороны России Андрей Белоусов также заявил, что журналист был настоящим патриотом. По его словам, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Пиманов создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников.

Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

