23 апреля 2026 в 19:35

«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова

Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова

Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования родным ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. По его словам, журналист был настоящим патриотом.

Прошу в этот скорбный час передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Алексея Викторовича. Он был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом, — сообщил глава Минобороны.

Андрей Белоусов отметил, что, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Алексей Пиманов создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Пиманов был величайшим патриотом России. Он назвал журналиста очень честным и открытым человеком. Актер Борис Щербаков выразил сожаления из-за ранней смерти телеведущего и отметил, что Пиманов был гением.

До этого сообщалось, что Пиманов скончался на 65-м году жизни. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Пиманов вел программу «Человек и закон», с 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

