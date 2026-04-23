«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования родным ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. По его словам, журналист был настоящим патриотом.

Прошу в этот скорбный час передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Алексея Викторовича. Он был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом, — сообщил глава Минобороны.

Андрей Белоусов отметил, что, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Алексей Пиманов создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Пиманов был величайшим патриотом России. Он назвал журналиста очень честным и открытым человеком. Актер Борис Щербаков выразил сожаления из-за ранней смерти телеведущего и отметил, что Пиманов был гением.

До этого сообщалось, что Пиманов скончался на 65-м году жизни. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Пиманов вел программу «Человек и закон», с 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».