Ведущая Первого канала поделилась воспоминаниями о Пиманове

Телеведущий Алексей Пиманов всегда был добрым, отзывчивым и смелым человеком, заявила РБК ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

Алексей всегда был очень добрым, отзывчивым, смелым человеком. Настоящим мужчиной в самом высоком смысле этого слова. Талант сочетался в нем с удивительной скромностью и простотой, — заявила Андреева.

Пиманов навсегда останется в памяти как искренний и талантливый человек, подчеркнула она. По словам Андреевой, она бесконечно уважает его и хранит теплые воспоминания о совместной работе.

Ранее стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. По имеющейся информации, у него не выдержало сердце.

До этого заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью. Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года стал одним из ведущих актеров театра. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».