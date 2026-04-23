Жириновский вызывал охрану по сломанному телефону во время службы в армии

Жириновский вызывал охрану по сломанному телефону во время службы в армии Друг Жириновского рассказал, как он в армии звонил по неработающему телефону

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в годы армейской службы каждое утро устраивал шуточный ритуал с заведомо неработающим телефоном, рассказал его друг и сослуживец Михаил Дунец в интервью Андрею Малахову. Мужчина объяснил, что служил тогда на узле связи, а политик был специалистом по Турции в политуправлении.

По словам сослуживца Жириновского, тот сразу добился выделения отдельной комнаты благодаря своему обаянию, объяснив это скорой женитьбой. Когда же политик попросил провести в жилище телефон, его товарищ ответил, что может поставить только сам аппарат без подключения к сети.

«Ставь, мне неважно». И вот каждое утро он вставал, просыпался, на тумбочке стоял телефон, который я принес с узла связи, неработающий, проводов не было, поднимал трубку и говорил: «Начальник охраны. Машины к подъезду!» — вспомнил Дунец.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин относился к Жириновскому с большим уважением и находился с ним в очень содержательном диалоге. По его словам, это взаимодействие было интересно для обеих сторон.