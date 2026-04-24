«На такого человека стоит равняться»: Захарова о смерти Пиманова

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге выразила соболезнования в связи со смертью известного журналиста Алексея Пиманова. По ее словам, каждый день телеведущего был наполнен творчеством и яркими событиями. Она подчеркнула, что на такого человека, каким был Пиманов, стоит равняться, передает корреспондент NEWS.ru.

Он был другом, журналистом, настоящим человеком. На такого человека, как он, стоит равняться, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что у Пиманова не выдержало сердце. Журналист вел программу «Человек и закон» на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Народный артист РФ Игорь Угольников, который общался с коллегой за день до его внезапной смерти, сказал NEWS.ru, что Пиманов относился ко всему «с сердцем» и оно не выдержало. Он добавил, что телеведущий был ярким, требовательным человеком и очень много сделал в жизни.

Также ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что Алексей Пиманов всегда был добрым, отзывчивым и смелым человеком. По ее словам, он обладал таким талантом, который сочетался с удивительной скромностью и простотой.