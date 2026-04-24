«Говорили за сутки до смерти»: Игорь Угольников об Алексее Пиманове Режиссер Угольников заявил, что за сутки до смерти говорил с Пимановым

Президент медиахолдинга, тележурналист и режиссер Алексей Пиманов относился ко всему «с сердцем», и оно не выдержало, сказал NEWS.ru народный артист РФ Игорь Угольников, который общался с коллегой за день до его внезапной смерти. Он добавил, что Пиманов был ярким, требовательным человеком и очень много сделал в жизни.

Так получилось, что мы с ним разговаривали за день до того, как он ушел. Я позвонил ему просто так: «Леха, как ты?» Обычно говорим коротко, а тут разговорились как следует. Он говорил о канале. Я подумал: «Что-то не так у него», — сказал Угольников.

Режиссер добавил, что знаком с Пимановым со времен создания молодежной редакции в «Останкино», то есть более 35 лет. По его словам, журналист был очень ярким и требовательным, человеком большого масштаба. Он отметил, что Алексею Викторовичу очень важны были его художественные фильмы.

Не всегда удавалось прийти на все премьеры его картин, но он сделал очень много и поднял канал, и многолетняя его работа на программе «Человек и закон» тоже о многом говорит. Он ко всему относился с большим сердцем, с тревогой, и вот видите, оно не выдержало. Да, это было, конечно, ударом для меня, знаете, еще когда с человеком говоришь, и через день его нет, тяжело это воспринимать, — признался Угольников.

Ранее стало известно, что тележурналист Алексей Пиманов скончался в результате острого инфаркта. Режиссер и продюсер умер в возрасте 64 лет.