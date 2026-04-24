24 апреля 2026 в 13:20

«Суперпрофессионал и универсал»: Леонтьев высказался об Алексее Пиманове

Вице-президент «Роснефти» Леонтьев назвал умершего Пиманова суперпрофессионалом

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Алексей Пиманов был суперпрофессионалом и универсалом, он работал успешно и как режиссер, и как продюсер, и как телевизионщик, сказал NEWS.ru вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он добавил, что если программа «Человек и закон» останется в эфире Первого канала, то после смерти Пиманова она будет уже другой.

Алексей Пиманов был супер профессионал, на мой взгляд, замечательный совершенно во всех смыслах. Он — универсал: он же еще и режиссер, и продюсер, и телевизионщик, и канал сделал очень достойный, что довольно сложно, учитывая форматы, которые заданы самим жанром «Звезды», — сказал Леонтьев.

Вице-президент «Роснефти» добавил, что сохранение в эфире или отказ от авторской программы Пиманова «Человек и закон» — дело Первого канала. Но, по его словам, если эта программа останется, то без Пиманова она будет уже другой.

Тематика-то же никуда не денется. Я думаю, что канал поступит профессионально, как это всегда делает, — подчеркнул Леонтьев.

Ранее стало известно, что тележурналист Алексей Пиманов скончался в результате острого инфаркта. Режиссер и продюсер умер в возрасте 64 лет.

Алексей Пиманов
смерти
телеканалы
инфаркты
Виктория Колодонова
