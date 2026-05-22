Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 12:26

Русская музыкальная премия РУ.ТВ поменяла формат звездной дорожки

Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков, получившие награду «Музыка двух сердец», на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков, получившие награду «Музыка двух сердец», на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Фото: Пресс-служба телеканала РУ.ТВ
Подписывайтесь на нас в MAX

Организаторы Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ. сознательно изменили формат звездной дорожки — ее сделали более лаконичной и функциональной, сместив акцент на само шоу. Церемония прошла 21 мая на сцене «ВТБ Арены» в год своего 15-летия и 20-летия канала. Мероприятие посвятили единству народов России, историческому и культурному наследию страны.

На ковровую дорожку в фирменном цвете телеканала — маджента пришли звезды, чтобы поделиться своими творческими планами и успехами, а не эпатировать публику фрик-образами. В частности, там появились Артур Пирожков, Бьянка, Ваня Дмитриенко, Владимир Пресняков, Денис Майданов, Джиган, Дима Билан, Клава Кока, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Жасмин, Настасья Самбурская, Юлия Барановская, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Анна Седокова, Вячеслав Макаров, Давид Манукян, Надежда Королева и другие.

Звездные гости с большим уважением отнеслись к объявленному телеканалом дресс-коду «Культурный код России». Вдохновляясь богатым наследием страны, они воплотили в своих образах национальные орнаменты, элементы народного костюма, отсылки к космосу, театральному искусству и литературным шедеврам. Каждый выход стал признанием в любви к традициям и продолжением концепции юбилейной премии.

В юбилейный год церемония удивила зрителей яркой мозаикой номеров, отражающих культуру и историю многонациональной России. Фортепианное трио Bel Suono, артисты Большого Московского цирка, народные танцевальные ансамбли, а также Дима Билан вместе с юным фигуристом Александром Плющенко визуализировали в своих номерах мощь и силу российского спорта, кино, фольклора и космоса.

Ранее в концертном зале «Воробьевы холмы» телеканал РУ.ТВ провел препати в преддверии XV Русской музыкальной премии. В рамках мероприятия он официально представил глобальный ребрендинг, который затронул как визуальные элементы, так и фундаментальные принципы своего вещания.

Общество
премии
телеканалы
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
СПЧ: удар по колледжу в Луганске следует признать военным преступлением
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.