Русская музыкальная премия РУ.ТВ поменяла формат звездной дорожки

Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков, получившие награду «Музыка двух сердец», на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве

Организаторы Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ. сознательно изменили формат звездной дорожки — ее сделали более лаконичной и функциональной, сместив акцент на само шоу. Церемония прошла 21 мая на сцене «ВТБ Арены» в год своего 15-летия и 20-летия канала. Мероприятие посвятили единству народов России, историческому и культурному наследию страны.

На ковровую дорожку в фирменном цвете телеканала — маджента пришли звезды, чтобы поделиться своими творческими планами и успехами, а не эпатировать публику фрик-образами. В частности, там появились Артур Пирожков, Бьянка, Ваня Дмитриенко, Владимир Пресняков, Денис Майданов, Джиган, Дима Билан, Клава Кока, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Жасмин, Настасья Самбурская, Юлия Барановская, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Анна Седокова, Вячеслав Макаров, Давид Манукян, Надежда Королева и другие.

Звездные гости с большим уважением отнеслись к объявленному телеканалом дресс-коду «Культурный код России». Вдохновляясь богатым наследием страны, они воплотили в своих образах национальные орнаменты, элементы народного костюма, отсылки к космосу, театральному искусству и литературным шедеврам. Каждый выход стал признанием в любви к традициям и продолжением концепции юбилейной премии.

В юбилейный год церемония удивила зрителей яркой мозаикой номеров, отражающих культуру и историю многонациональной России. Фортепианное трио Bel Suono, артисты Большого Московского цирка, народные танцевальные ансамбли, а также Дима Билан вместе с юным фигуристом Александром Плющенко визуализировали в своих номерах мощь и силу российского спорта, кино, фольклора и космоса.

Ранее в концертном зале «Воробьевы холмы» телеканал РУ.ТВ провел препати в преддверии XV Русской музыкальной премии. В рамках мероприятия он официально представил глобальный ребрендинг, который затронул как визуальные элементы, так и фундаментальные принципы своего вещания.