28 апреля 2026 в 12:33

В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
В концертном зале «Воробьевы Холмы» 27 апреля телеканал РУ.ТВ начал обратный отсчет до XV Русской Музыкальной Премии, которая пройдет 21 мая в спортивном комплексе «ВТБ Арена». В рамках препати канал официально представил глобальный ребрендинг, который затронул как визуальные элементы, так и фундаментальные принципы своего вещания.

Теперь вместо RU.TV используется кириллическое написание — РУ.ТВ. Накануне препати состоялась презентация нового логотипа. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-34». На борту корабля был размещен новый логотип, выполненный на русском языке.

В этом году мероприятие посвящено дружбе народов, богатству культур и традиций великой России. Особое внимание было уделено глобальному ребрендингу, который отразился в новой версии статуэтки Премии, представленной гостям на предварительной вечеринке.

В рамках мероприятия состоялся модный показ — в нем приняли участие бренды, работающие с культурным наследием различных регионов России, от Северного Кавказа до Центральной части страны. Эти компании развиваются на платформе Wildberries в рамках программы «Платформа роста». На подиуме были представлены коллекции российских дизайнеров, вдохновленные традициями России.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония вручения ежегодной бизнес-премии BEST.RU «Компания | Персона года». Торжество провели в ресторане Savoy в центре столицы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Подмосковья рассказал, как в области борются со снегопадом
Стало известно об обмене задержанными между Польшей и Белоруссией
«Хочет польстить»: политолог о реальной причине конфликта Украины и Израиля
В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде
Обвиняемый в хищении депутат решил отправиться на СВО
В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса
«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026
Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры
«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов»
МИД России выразил демарш США из-за саммита G20
Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля
Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России
Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР
На севере Москвы потушили пожар в новостройке
Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил
В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров мазутных отходов
В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах
Глава Эстонии сделал неожиданное заявление об упущенном шансе ЕС
Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

