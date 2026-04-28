В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия

В концертном зале «Воробьевы Холмы» 27 апреля телеканал РУ.ТВ начал обратный отсчет до XV Русской Музыкальной Премии, которая пройдет 21 мая в спортивном комплексе «ВТБ Арена». В рамках препати канал официально представил глобальный ребрендинг, который затронул как визуальные элементы, так и фундаментальные принципы своего вещания.

Теперь вместо RU.TV используется кириллическое написание — РУ.ТВ. Накануне препати состоялась презентация нового логотипа. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-34». На борту корабля был размещен новый логотип, выполненный на русском языке.

В этом году мероприятие посвящено дружбе народов, богатству культур и традиций великой России. Особое внимание было уделено глобальному ребрендингу, который отразился в новой версии статуэтки Премии, представленной гостям на предварительной вечеринке.

В рамках мероприятия состоялся модный показ — в нем приняли участие бренды, работающие с культурным наследием различных регионов России, от Северного Кавказа до Центральной части страны. Эти компании развиваются на платформе Wildberries в рамках программы «Платформа роста». На подиуме были представлены коллекции российских дизайнеров, вдохновленные традициями России.

