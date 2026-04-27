27 апреля 2026 в 15:19

Главред NEWS.ru стала лауреатом бизнес-премии BEST.RU

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве состоялась церемония вручения ежегодной бизнес-премии BEST.RU «Компания | Персона года». Торжество провели в ресторане Savoy в центре столицы. В номинации «Медиа/персона года» победила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова. Она отметила, что, несмотря на множество изменений в 2026 году, команде NEWS.ru удалось сохранить место среди 15 ведущих новостных сайтов.

Для меня большая честь получить эту награду. Эта премия для меня особенная, ведь у нее большая история и вес в профессиональной среде. Год был непростым. Рынок менялся на глазах. Но именно в такие моменты становится понятно, на что ты действительно способен. Полученная награда для нас — важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Тем, кто только заходит в медиа, я бы посоветовала прокачивать три качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Сегодня в одиночку далеко не уедешь — все строится на связях, на умении слышать и договариваться. И в этом нет ничего плохого, наоборот, именно так появляются сильные партнерства и долгие, работающие истории, — подчеркнула Сабурова.

Премия BEST.RU, учрежденная в 1998 году, традиционно выделяет лучшие компании, бренды и отмечает ведущих специалистов. В этом году в программу завершительного мероприятия вошло не только награждение лауреатов, но и показы дизайнерских коллекций, а также акция «Хорошие подарки».

В номинации «Медиа» победил портал «Чемпионат», в категории «Компания года /финансы» первое место заняло общество «РЕСО-Гарантия», лучшим IT-сервисом стал РТК-ЦОД. Лидером в «Услугах и сервисе» стал бренд Savoy, в «Креативной индустрии» — марка LIA MANZONI, а в FMGG — компания «Прогресс».

Ранее Сабурова выступила модератором одной из дискуссий на GLOBAL TECH FORUM, прошедшем в кластере «Ломоносов». Мероприятие стало пятым по счету и самым масштабным за свою историю. Конференция, посвященная цифровой трансформации и автоматизации бизнеса, объединила более 2,5 тыс. представителей коммерческого сектора и госкомпаний, подсчитали организаторы.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

