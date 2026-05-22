22 мая 2026 в 12:53

Раскрыты масштабы потерь ВСУ в боях за Верхнюю Терсу

Минобороны России: ВСУ потеряли две роты в боях за Верхнюю Терсу

Военнослужащий ВСУ
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в живой силе, лишившись более двух рот военнослужащих в боях за Верхнюю Терсу в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Населенный пункт стал уже вторым освобожденным российскими бойцами объектом за неделю. Ранее военнослужащие группировки «Восток» успешно взяли под контроль село Чаривное.

Потери противника составили более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ, — добавили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, в ходе ожесточенных боев также было ликвидировано большое количество различной военной техники противника. В частности, российским подразделениям удалось уничтожить шесть боевых бронированных машин, 17 пикапов, 15 квадроциклов, а также более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексакоптеров R-18.

Ранее экипаж танка Т-72Б3М из состава группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт и три огневые точки украинских формирований на Добропольском направлении. Цели были поражены точными выстрелами осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции.

