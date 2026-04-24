«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина

Блогер и телеведущая Ольга Бузова утверждена на одну из главных ролей в спектакле «Покровские ворота» в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Это не первый опыт звезды шоу-бизнеса на театральной сцене. Кого она сыграет, что говорят о ее участии в знаковой пьесе театральные критики и коллеги — выяснил NEWS.ru.

Кого сыграет Бузова в «Покровских воротах»

Премьерный показ спектакля «Покровские ворота» с участием Ольги Бузовой состоится уже 25 апреля. Звезда шоу-бизнеса сыграет добрую, ранимую и нежную Людочку, в которую влюбляется Лев Евгеньевич Хоботов. Властную бывшую жену героя Маргариту Павловну играет Надежда Бабкина.

Свой выбор Бузовой на роль Людочки Надежда Георгиевна объяснила личной симпатией к артистке. «Я поначалу не очень пристально следила за творчеством Оли Бузовой. Но что-то, безусловно, до меня доносилось — [я слышала, что] эта девочка очень громко о себе заявила и оборотов не сбавляла. Мы встретились с Олей, познакомились, пообщались. Я увидела перед собой очень цельную личность. Большую трудягу, умницу, человека искреннего, непосредственного и невероятно сердечного. Мы подружились и решили сотворить что-то. Остановились на „Покровских воротах“», — рассказала Надежда Георгиевна.

Бузова заявила, что с энтузиазмом восприняла приглашение Бабкиной. «Я до сих пор живу в этом ощущении чуда [пригласили в такой спектакль]. Потому что для меня „Покровские ворота“ — это прикосновение к великой киноистории, которую знает и любит не одно поколение»,— поделилась исполнительница.

Юрий Коновалов (управляющий ротшильдского завода Вайнштедта) и Ольга Бузова (Бэлла Шанталь, певица) в сцене из спектакля «Чудесный грузин» (режиссер Рената Сотириади) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли у Бузовой актерское образование

Ольга Бузова не имеет профессионального актерского образования, однако у нее есть опыт участия в театральных постановках. В 2010 году она сыграла в пьесе «Медовый месяц» режиссера Екатерины Семеновой совместно с актрисами Анастасией Стоцкой и Тамарой Цацанашвили. В спектакле «Шикарная свадьба» в режиссуре Владимира Устюгова она заменила актрису Марию Кожевникову.

В 2017 году Бузова исполнила роль в постановке «Мужчина нарасхват» (режиссер — Александр Горбань). Но самым известным ее опытом на сцене стало участие в 2021 году в спектакле «Чудесный грузин» (режиссер — Рената Сотириади) МХАТа им. М. Горького, где она воплотила образ певицы кабаре Беллы Шанталь. Появление Ольги на мхатовской сцене стало одним из самых громких скандалов сезона. Спустя небольшой срок театр приостановил спектакль якобы из-за плохой продажи билетов.

Сама Ольга тогда резко отреагировала в своих соцсетях: «Уважаемый МХАТ! Желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, какие были на спектакле с моим участием „Чудесный грузин“».

Что сказали о роли Бузовой известные артисты

В 2021 году многие профессиональные артисты говорили о том, что Бузова не должна играть на сцене главного театра России, поскольку не обладает ни театральным образованием, ни талантом. Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по культуре заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко считает, что отсутствие диплома об окончании театрального вуза — не причина лишать Ольгу ролей.

«Образование никакого отношения не имеет к умению играть. У нас очень много артистов, у которых не было театрального образования. Театральное образование шлифует талант. Образование — не основание [отстранить от роли]. Бузову я не люблю, но пусть играет», — сказала Драпеко NEWS.ru.

Театральный критик Марина Райкина также настроена лояльно. Ольга, по ее мнению, имеет право появиться на сцене театра Надежды Бабкиной. Вполне возможно, телеведущая привлечет к постановке дополнительное внимание, в том числе молодой аудитории.

Фото: Ольга Бузова (Бэлла Шанталь, певица) в сцене из спектакля«Чудесный грузин» (режиссер Рената Сотириади)

«Надо сказать, что в этом „мертвом“ спектакле „Чудесный грузин“ Бузова была — наверное, в силу своей актерской неопытности — наиболее живой [по сравнению с другими исполнителями]. И ее участие сначала привлекло зрителей. Но потом было как-то не очень [имя Бузовой не спасло спектакль]. Потому что, привлекай-не привлекай, но если спектакль не получился, то и никакая звезда его не спасет», — выразила мнение Райкина.

Критик отметила, что в спектакле «Покровские ворота» Ольга сыграет героиню, не похожую на себя, это совершенно противоположный образ. «Дана роль на сопротивление. Потому что Ольга никакая не лирическая, она девушка дерзкая, нахальная, хайповая, у нее такие установки. А тут надо быть скромницей, застенчивой, что ей [Бузовой] абсолютно не свойственно. Вот и посмотрим [справится или нет]», — сказала Райкина.

Критик добавила, что в шоу-бизнесе есть немало артисток, чей потенциал можно было бы использовать на театральной сцене. Например, Елена Ваенга и Люся Чеботина, отметила собеседница. Чеботина в свою очередь на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ» заявила NEWS.ru, что очень рада за Ольгу Бузову, а сама хотела бы сыграть в мюзикле.

Вдова народного артиста РСФСР Анатолия Равиковича (он играл Хоботова в легендарном советском фильме «Покровские ворота» и умер в 2012 году) Ирина Мазуркевич заявила NEWS.ru, что ей абсолютно не интересно, кто играет в спектакле «Покровские ворота» у Надежды Бабкиной.

«Мне плевать — я не хожу туда [в театр Бабкиной], и не пойду. „Покровские ворота“ — одни [созданные Михаилом Козаковым]. Кто будет играть в этом спектакле, мне безразлично», — заключила народная артистка России.

Читайте также:

«Дождутся бабьего бунта»: чем ответит Боня на оскорбления Соловьева

Детство без матери, смерть брата: что известно о бойфренде Лерчек

«Семь лет, за что?» Гордон и Боня просят отпустить Чекалина из тюрьмы