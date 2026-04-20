Ольга Бузова дебютирует в постановке театра Бабкиной

Певица и телеведущая Ольга Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля «Покровские ворота» в МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Бузова впервые сыграет в репертуарном спектакле, ей досталась роль Людочки.

Ольга Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. Спектакль, давно полюбившийся зрителям, переносит аудиторию в атмосферу московской коммуналки 1950-х годов и сочетает элементы эстрадного жанра с проработанными характерами героев и музыкальными номерами, — рассказал источник.

Сама Бузова призналась, что участие в спектакле стало для нее значимым событием. По словам певицы, она ощутила связь с историей, любимой многими поколениями, и для нее важно не просто сыграть, а прожить. В театре добавили, что включение артистки в состав придаст постановке новое прочтение.

Ранее Бузова заявила, что после встречи с артистом Прохором Шаляпиным у нее изменилось отношение к работе и отдыху. Она призналась, что расслабленный ритм жизни коллеги заставил ее чаще задумываться о балансе сил и гармонии, хотя на рабочем графике это пока не отразилось.