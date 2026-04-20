20 апреля 2026 в 15:20

Ольга Бузова дебютирует в постановке театра Бабкиной

Ольга Бузова исполнит роль в спектакле «Покровские ворота» театра Бабкиной

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица и телеведущая Ольга Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля «Покровские ворота» в МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Бузова впервые сыграет в репертуарном спектакле, ей досталась роль Людочки.

Ольга Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. Спектакль, давно полюбившийся зрителям, переносит аудиторию в атмосферу московской коммуналки 1950-х годов и сочетает элементы эстрадного жанра с проработанными характерами героев и музыкальными номерами, — рассказал источник.

Сама Бузова призналась, что участие в спектакле стало для нее значимым событием. По словам певицы, она ощутила связь с историей, любимой многими поколениями, и для нее важно не просто сыграть, а прожить. В театре добавили, что включение артистки в состав придаст постановке новое прочтение.

Ранее Бузова заявила, что после встречи с артистом Прохором Шаляпиным у нее изменилось отношение к работе и отдыху. Она призналась, что расслабленный ритм жизни коллеги заставил ее чаще задумываться о балансе сил и гармонии, хотя на рабочем графике это пока не отразилось.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

