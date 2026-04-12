«Пусть сам идет работает»: Бузова пожаловалась на пагубное влияние Шаляпина Ольга Бузова заявила, что Прохор Шаляпин изменил ее отношение к работе

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила MK.ru, что после недавнего отпуска и работы на одном мероприятии с артистом Прохором Шаляпиным у нее изменилось отношение к работе и отдыху. По ее словам, так на нее повлиял расслабленный и спокойный ритм жизни коллеги.

При этом знаменитость призналась, что на рабочем графике это пока никак не отразилось. Однако она стала чаще задумываться о балансе сил и возможностей, о гармонии.

С Прохором я пообщалась пару дней, так я вообще не хочу ничего теперь больше делать. Он меня расслабил. Пусть сам идет работает, а я, красивая, буду стоять и улыбаться, — заявила Бузова.

Ранее Ольга Бузова призналась, что ей пришлось непросто во время участия в спортивно-развлекательном проекте «Ледниковый период». Однако, по ее словам, яркие эмоции от первых успехов перевесили все трудности. Бузова призвала поклонников выйти на лед ближайшего катка. По ее словам, все начинается не с медалей, а с первого неуверенного шага на коньках.

До этого певица Надежда Бабкина анонсировала совместную работу с Бузовой. При этом артистка уточнила, что на данном этапе подробности раскрывать не станет.