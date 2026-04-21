«Мне от Филиппа ничего не надо»: Шаляпин резко ответил Киркорову на критику Шаляпин заявил, что ему больше не нужна помощь Киркорова

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему ничего не надо от народного артиста России Филиппа Киркорова. По словам шоумена, которые передает Super.ru, помощь «короля российской эстрады» была нужна ему только в самом начале карьеры в 2006 году.

Сейчас мне от Филиппа ничего не надо. Когда-то надо было. Один щелчок его пальцев в 2006 году, и я бы мог нормально реализоваться. Но мне не помогли, хотя он и не должен был этого делать, — отметил Шаляпин.

Певец признался, что теперь ему хватает популярности. Также он подчеркнул, что не нуждается в излишней роскоши, многочисленных домах и квартирах. Шоумен уверен, что через 50 лет все это придется оставить, поскольку «никого уже не будет в живых».

Ранее Киркоров признался в давней ошибке, о которой жалеет до сих пор. Артист рассказал, что в свое время отказался от сотрудничества с композитором Константином Меладзе и группой «ВИА Гра». По словам певца, он «сам себе перерезал путь к потрясающим дуэтам».