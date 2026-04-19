Ребенок, злость на Пугачеву, гонорары за ТВ-шоу: как живет Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Певец Прохор Шаляпин обрел популярность благодаря участию в шоу «Фабрика звезд — 6» и скандалам, связанным с личной жизнью. Как сейчас складывается его карьера, что ему сделала Алла Пугачева?

Чем известен Шаляпин

Прохор Шаляпин (имя при рождении — Андрей Захаренков) родился 26 ноября 1982 года в Волгограде. Окончил музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки им. Гнесиных.

В 2006 году он стал участником шоу «Фабрика звезд — 6» и прошел до финала. На проекте он запомнился исполнением песен «Между мною и тобою» с певицей Еленой Темниковой и «Скажи» в дуэте с народной артисткой РФ Ириной Аллегровой.

Помимо музыкальной карьеры, Шаляпин в разные годы работал ведущим прогноза погоды, участвовал в ТВ-шоу и снимался в таких фильмах, как «Жуков», «Кураж», «Патриот-4» и «Хозяйка Нейросети».

Что известно о личной жизни Шаляпина, есть ли у него дети

По словам Прохора Шаляпина, первый раз он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя, однако подробности об этом браке неизвестны. В 2013 году певец узаконил отношения с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая была на 28 лет старше его. После расставания артист признался, что это был пиар и отрицал тот факт, что жил за ее счет.

В 2021 году артист женился на бизнесвумен из Канады и обладательнице миллионного состояния Татьяне-Клаудиа Дэвис, которая была старше его на девять лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела коронавирусом и умерла.

В мае 2025 года артист признался на YouTube-шоу «50 хейтеров», что у него есть биологический ребенок.

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. <…> Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — сказал он.

Шаляпин утверждает, что больше не собирается жениться, но может сделать исключение в случае, если возлюбленная забеременеет.

Почему Шаляпин зол на Пугачеву

Прохор Шаляпин утверждает, что народная артистка СССР Алла Пугачева осознанно мешала карьере коллег и «подпортила» жизнь и ему.

«Этого убери, этого убери, с этим я не хочу появляться. Это было, конечно. Многим она испортила жизнь. Даже мне успела подпортить. Алла Пугачева не взяла меня на пятую „Фабрику“. Моя настоящая фамилия ей не понравилась. Но уже в шестой сезон я прошел!» — заявил он.

Действительно ли Чурикова испытывает неприязнь к Шаляпину

По словам Прохора Шаляпина, телеведущая Яна Чурикова, которая, в частности, известна по проекту «Фабрику звезд», никогда не любила его.

«Яна Чурикова никогда меня не любила. Ну тип личности у нее такой. То есть она меня не очень, и я на нее всегда смотрел как на какое-то недоразумение на телевидении. Мне казалось, что она хорошо говорит, но у нас очень много хорошо говорящих людей. Мне она непонятна, сразу говорю», — признался артист.

Сколько Шаляпин зарабатывал на ТВ-шоу

Прохор Шаляпин в интервью журналисту Ксении Собчак рассказал, что получал за один выпуск шоу у телеведущего Андрея Малахова от 50 до 100 тысяч рублей.

«Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги, 50–60, может, 100 [тыс. рублей]. И славу получили», — отметил он.

Чем сейчас занимается Шаляпин

Прохор Шаляпин в 42 года продолжает поддерживать свой медийный образ. Он развивает карьеру телеведущего, принимает участие в ТВ-шоу, дает интервью, выпустил книгу под названием «Главное — не уработаться!».

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — говорит артист.

Певец поддерживает проведение спецоперации. Шаляпин утверждает: чтобы Россию уважали за рубежом и считались с ней, для этого нужно сплотиться.

