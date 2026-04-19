Погода в Москве в понедельник, 20 апреля: ждать ли снега и заморозков

В Москве и Московской области завтра, 20 апреля, в течение суток ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 20 апреля

В Москве завтра, 20 апреля, днем воздух прогреется только до +7 градусов.

«В понедельник, 20 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки (мокрый снег, снег). Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов, по области — от -3 до +2 градусов. Днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). Температура днем в Москве — от +5 до +7 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер северный 6–11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, в понедельник погоду в российской столице будет определять циклон.

«В понедельник ненастное влияние циклона сохранится. Будет пасмурно, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега. На земле местами может появиться неустойчивый снежный покров. В сумерках — от 0 до +3 градусов. В дневные часы — от +2 до +5 градусов. Апрель — воплощение погодной нестабильности и вечное колебание климатического маятника», — уточнил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля в Санкт-Петербурге в ночные часы ожидаются заморозки до -1 градуса.

«20 апреля будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура днем — от +9 до +11 градусов. Температура воздуха ночью — от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в понедельник, 20 апреля, в Северной столице днем ожидается от +7 до +9 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -2 градусов. Прогнозируется ясная погода. Осадков не ожидается. Влажность воздуха предполагается около 45%. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба. Ветер слабый, северо-восточных направлений.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 19 апреля: замедление, блокировка

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 апреля: где сбои в России

Почему не работает WhatsApp 19 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован