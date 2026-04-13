Спертая духота и тепло до +32? Погода в Москве в начале июля: чего ждать

По предварительным прогнозам, середина лета в Москве будет теплее климатической нормы на несколько градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 июля, ждать ли спертой духоты и тепла до +32 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале июля

По данным метеоцентров, в течение первой декады месяца ожидается переменная облачность, а осадки, если и выпадут, то будут кратковременными. Днем воздух будет прогреваться до +32 градусов, что заметно выше климатической нормы. Ночью температура будет опускаться до комфортных +21 градуса.

В период 1 по 5 июля в Москве установится жаркая погода с дневными температурами до +32 градусов. Ночью воздух будет остывать до +21 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью около 5 м/с, а атмосферное давление составит порядка 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха в этот период будет умеренной — около 70%. Кратковременные дожди возможны лишь локально, и они не окажут существенного влияния на общий жаркий фон.

С 6 по 10 июля характер погоды начнет меняться. Дневная температура будет достигать +27 градусов, значительно увеличится количество осадков. Прогнозируются дожди разной интенсивности, которые могут идти практически ежедневно, принося с собой временное облегчение от жары. Ночные показатели температуры опустятся до более комфортных +17 градусов.

Специалисты подчеркивают, что в жаркие дни, особенно в начале декады, рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в полуденные часы, носить легкую одежду из натуральных тканей и соблюдать питьевой режим.

Таким образом, в российской столице в начале июля прогнозируется спертая духота и тепло до +32 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале июля

По предварительным прогнозам, в Санкт-Петербурге с 1 по 5 июля установится летняя, но не жаркая погода. Дневная температура будет держаться в районе +22 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Небо будет преимущественно ясным, но возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление составит порядка 745 миллиметров ртутного столба.

В период с 6 по 10 июля воздух в Северной столице будет прогреваться до +25 градусов, а в отдельные дни — до +27 градусов. Однако с ростом температуры увеличится и влажность. Осадки станут более вероятными, но по-прежнему будут носить кратковременный характер. Ночная температура повысится до +17 градусов.

