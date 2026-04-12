Обильные ливни и тепло до +30? Погода в Москве в мае: чего ждать

В Москве в мае вероятны осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последний весенний месяц, ждать ли обильных ливней и тепла до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в мае

По предварительным данным метеоцентров, в пятницу, 1 мая, днем воздух в Москве прогреется до +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Ветер будет умеренным, 3 м/c, влажность — около 66%. Возможны кратковременные дожди. В субботу, 2 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем температура составит +19 градусов, ночью — около +9 градусов. Ветер сохранит умеренность, осадки маловероятны. Воскресенье, 3 мая, будет облачным, но теплым. Днем около +19 градусов, ночью до +9 градусов.

В понедельник, 4 мая, днем ожидается +19 градусов, ночью — до +9 градусов. Во вторник, 5 мая, в российской столице прогнозируются дожди при дневной температуре +19 градусов и ночной +10 градусов. Среда, 6 мая, будет дождливой, но еще теплее. Днем ожидается около +20 градусов, ночью — до +10 градусов. Четверг, 7 мая, станет одним из самых теплых дней декады. По прогнозам, днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, но возможны кратковременные дожди.

В период с 8 по 10 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с дневной температурой около +21 градуса и ночной +11 градусов. Возможны кратковременные дожди.

С 10 по 14 мая днем воздух в Москве прогреется до +17–20 градусов, а ночью столбики термометров станут опускаться до +10 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер останется умеренным, преимущественно юго-западным, 3–5 м/с. Атмосферное давление будет держаться в пределах 746–749 мм рт. ст.

С 15 по 17 мая средняя дневная температура повысится до +22 градусов. Ночью воздух будет остывать до +12 градусов. Осадки в эти дни вероятны в виде кратковременных дождей и гроз. Атмосферное давление составит 744–747 мм рт. ст.

В период с 18 по 20 мая, по прогнозам, дневные температуры будут держаться на уровне +21–24 градусов. Ночью будет до +13 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, преимущественно во второй половине дня. Атмосферное давление сохранится в пределах 744–747 мм рт. ст.

С 20 по 25 мая днем воздух в российской столице будет прогреваться до +20–21 градуса, а ночью столбики термометров станут опускаться до +11 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер останется умеренным, преимущественно юго-западным, 3–4 м/с. Атмосферное давление будет держаться в пределах 744–746 мм рт. ст.

С 26 по 31 мая средняя дневная температура поднимется до +23 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы. Ночью воздух будет остывать до +13 градусов. Осадки в эти дни вероятны в виде кратковременных дождей, ожидаются грозы. Атмосферное давление сохранится в пределах 744–746 мм рт. ст.

Таким образом, в мае в Москве прогнозируются обильные ливни, но жары до +30 градусов не ожидается.

