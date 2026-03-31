Проливные дожди и жара до +20? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

В Москву в конце весны придет стремительное потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 мая, ждать ли проливных дождей и жары до +20 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале мая

По словам Евгения Тишковца, в течение майских праздников воздух в Москве может прогреваться до +20 градусов.

«В апреле (в середине и конце месяца) вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше», — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, в пятницу, 1 мая, днем воздух в российской столице прогреется до +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Ветер будет умеренным, 3 м/c, влажность — около 66%. Возможны кратковременные дожди. В субботу, 2 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем температура составит +19 градусов, ночью около +9 градусов. Ветер сохранит умеренность, осадки маловероятны. Воскресенье, 3 мая, будет облачным, но теплым. Днем — около +19 градусов, ночью — до +9 градусов.

В понедельник, 4 мая, днем ожидается +19 градусов, ночью — до +9 градусов. Во вторник, 5 мая, прогнозируются дожди при дневной температуре +19 градусов и ночной +10 градусов. Среда, 6 мая, будет дождливой, но еще теплее. Днем ожидается около +20 градусов, ночью — до +10 градусов. Четверг, 7 мая, станет одним из самых теплых дней декады. По прогнозам, днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, однако возможны кратковременные дожди.

В период с 8 по 10 мая ожидается переменная облачность с дневной температурой около +21 градуса и ночной +11 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Таким образом, в Москве в начале мая проливных дождей не ожидается, но прогнозируется жара до +20 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале мая

В Санкт-Петербурге в пятницу, 1 мая, днем ожидается +10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Возможны небольшие осадки. В субботу, 2 мая, воздух прогреется до +11 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов, вероятность дождя сохранится. В воскресенье, 3 мая, днем будет всего +9 градусов, ночью — около +3 градусов.

По данным статистического прогноза, основанного на многолетних наблюдениях, с 4 по 7 мая днем прогнозируется около +11 градусов, а ночью — до +3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя.

В пятницу, 8 мая, ожидается дальнейший рост температуры в Северной столице. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью будет +3 градуса. Суббота, 9 мая, станет одним из самых теплых дней декады. Днем воздух может прогреться до +17 градусов. Воскресенье, 10 мая, днем ожидается около +15 градусов, ночью — до +5 градусов, возможны небольшие осадки.

