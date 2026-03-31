Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России

Сегодня, 31 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 31 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 31 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 31 марта поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Краснодарского, Приморского, Пермского и Красноярского края, Татарстана, Бурятии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Ростовской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Курганской, Орловской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской и Калужской областей.

Почему не работает мобильный интернет 31 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

В Санкт-Петербурге сбои в работе мобильного интернета наблюдаются на протяжении последней недели. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский попросил горожан с пониманием относиться к ограничениям.

«Да, есть определенные неудобства, нужно с этим мириться с точки зрения безопасности. Если говорить о том, стоит ли отключать интернет ради безопасности, я считаю, стоит», — сказал он.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Наблюдаемые в Москве и других регионах отключения мобильного интернета, как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

По данным Минобороны РФ, в ночь на 31 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над российскими регионами.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью.

«Но так будет не всегда», — отметил парламентарий.

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Какие сайты работают «без интернета»

В период ограничений работы мобильного интернета в полном объеме продолжают функционировать сайты и приложения из белого списка Минцифры.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Нудные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров

Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать