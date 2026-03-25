Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 19:00

Нудные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильной жары в Москве в начале апреля не ожидается, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 апреля, ждать ли нудных дождей и тепла до +15 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале апреля

По словам Александра Сергеева, несмотря на довольно высокую температуру воздуха в дневное время, по ночам столбики термометров в Москве будут значительно опускаться вниз.

«Тех, кто надеется на жаркую погоду в апреле, ждет разочарование. Апрель в Москве и Центральной России окажется волнообразным. В дневное время столбики термометров будут достигать отметки +7–11 градусов, однако по ночам продолжит холодать — в среднем до +3 градусов. Погода окажется противоречивой, когда на солнце довольно жарко, а в тени пробирает», — пояснил синоптик.

По информации метеоцентров, в первые дни апреля дневные температуры будут колебаться от +5 до +8 градусов, а ночью столбики термометров станут опускаться до −2 градусов, возможны слабые заморозки. Погода ожидается пасмурной и сырой, с осадками в виде дождя. Атмосферное давление будет держаться в районе 743–745 мм ртутного столба, ветер слабый, 3–4 м/с.

В период с 5 по 10 апреля погода начнет меняться. Снежный покров в российской столице исчезнет окончательно. В дневные часы воздух будет прогреваться до +9–14 градусов. Температурный фон в российской столице может превысить климатическую норму более чем на 5 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

Таким образом, в российской столице в начале апреля нудных дождей и тепла до +15 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале апреля

В Санкт-Петербурге с 1 по 5 апреля ожидается ясная погода с дневной температурой +5 градусов и ночными заморозками до −1 градуса. Возможны кратковременные осадки в виде дождя. Атмосферное давление будет держаться в районе 743–745 мм ртутного столба, ветер слабый, 3–4 м/с.

В период с 6 по 8 апреля станет чуть теплее. Днем ожидается около +7 градусов, ночью — от 0 до −1 градуса, возможны дожди и облачность.

В последние дни первой декады апреля в Северной столице прогнозируется температура около +10 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +1 градуса. Возможны кратковременные осадки.

погода
Москва
новости
синоптики
Иван Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.