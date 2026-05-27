27 мая 2026 в 00:05

Приметы 27 мая — Сидор Огуречник: сажаем огурцы правильно

Приметы 27 мая — Сидор Огуречник
В народном календаре 27 мая почитается память мученика Исидора Хиосского, которого на Руси ласково и с надеждой назвали Сидором Бокогреем или Сидором Огуречником. Считалось, что с этой даты окончательно прекращаются затяжные весенние заморозки, а северный ветер теряет свою зимнюю силу. В этот день крестьяне встречали последних перелетных птиц и приступали к массовой посадке теплолюбивых культур.

Погодные приметы на Сидора Огуречника, 27 мая

  • Если на Сидора дует северный ветер — все лето будет холодным и дождливым.

  • Ясный, теплый и солнечный день — к богатому урожаю огурцов и зерновых.

  • Утренняя заря окутана туманом — во второй половине дня возможна гроза с градом.

  • Холодный вечер на Сидора — к затяжной и прохладной весне в следующем году.

Приметы о птицах и зверях 27 мая

Прилет ласточек в этот день считался благословением. Если ласточка вила гнездо под крышей дома именно 27 мая, это сулило хозяевам огромную удачу, защиту от пожаров и лад в семье. Обидеть ласточку считалось тяжелым грехом, ведущим к потере достатка.

  • Если ласточки летают высоко в небе — установится ясная погода; если кружат низко над землей — жди дождя.

  • Прилетели ласточки и стрижи — впереди долгий период устойчивого тепла.

Повесить скворечник или насыпать зерна на подоконник сегодня — добрый жест, который, по поверьям, привлекает в дом хорошие новости.

Что можно и нужно делать 27 мая

День 27 мая был тесно связан с заботой о будущем урожае. Этот день считался идеальным для высадки огурцов в открытый грунт. Существовало поверье: если посадить огурцы на Сидора, они вырастут крепкими, хрустящими и идеально подойдут для зимней засолки. Хозяйки перед посадкой окропляли грядки колодезной водой. Еще можно было сажать кабачки.

Сегодня следовало планировать летние дела. Среда на Сидора хороша для составления планов, крупных покупок для дома и подготовки к летнему сезону.

А еще проветрите одежду на улице. Вывесить зимнюю одежду и одеяла на солнце в этот день — значит «выветрить» из них остатки зимнего застоя.

Чего нельзя делать 27 мая

  • Ругаться и спорить во время работы в огороде. Верили, что земля может «обидеться» на злые слова и посаженные овощи будут горькими.

  • Прогонять ласточек от дома. Тот, кто разорит ласточкино гнездо или испугает птицу, рискует навлечь на себя череду мелких бытовых неурядиц.

  • Оставлять незавершенными утренние дела. Постарайтесь довести до конца все, что начали до полудня, чтобы сохранить рабочую энергию.

  • Грустить и думать о плохом. Сидор Бокогрей призывает встречать тепло с улыбкой, чтобы лето принесло только радость.

Анастасия Фомина
