Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель

20 марта 2026 в 13:58

Синоптик Сергеев: апрельская погода в Москве не будет жаркой

Апрельская погода в Москве будет волнообразной, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, несмотря на довольно высокую температуру воздуха в дневное время, по ночам столбики термометров будут значительно опускаться вниз. При этом будет возникать ситуация, когда «на солнце довольно жарко, а в тени пробирает», пояснил он.

Тех, кто надеется на жаркую погоду в апреле, ждет разочарование. Апрель в Москве и центральной России окажется волнообразным. В дневное время столбики термометров будут достигать отметки +7-11 градусов, однако ночам продолжит холодать — в среднем до +3 градусов. Погода окажется противоречивой, когда на солнце довольно жарко, а в тени пробирает, — заявил Сергеев.

Ранее климатолог Михаил Семенов предположил, что москвичи могут убрать зимние вещи уже в начале апреля. По его словам, к этому времени может настать пора пикников. Он также отметил, что в Москве в апреле среднемесячная температура превысит норму на 3–4 градуса, потеплеет до +11-13 градусов. Также, уточнил он, ожидается дефицит осадков 10-15%.

Михаил Прибыловский
Максим Ширяев
