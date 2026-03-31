Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс

Сегодня, 31 марта, ожидается магнитная буря уровня G2, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 31 марта и 1 апреля

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 31 марта, магнитная буря может накрыть Землю около 18:00 по московскому времени.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 70%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 5%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 1 апреля, прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что необходимо делать метеозависимым людям во время магнитной бури

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует он.

