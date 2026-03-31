Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:29

Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 31 марта, ожидается магнитная буря уровня G2, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 31 марта и 1 апреля

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 31 марта, магнитная буря может накрыть Землю около 18:00 по московскому времени.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 70%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 5%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 1 апреля, прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что необходимо делать метеозависимым людям во время магнитной бури

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует он.

Читайте также:

магнитные бури
новости
здоровье
космос
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права
В ТПП оценили готовность компаний работать без оглядки на Запад
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.