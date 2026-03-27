27 марта 2026 в 15:37

Проливные дожди и жара до +20? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В начале следующей недели в Москве ожидаются осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 30 марта по 1 апреля, ждать ли проливных дождей и жары до +20 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Михаила Леуса, в первые дни следующей недели погоду в Москве будет определять циклон.

«Новая неделя начнется с влияния следующего циклона, выходящего своим центром на юго-восток ЦФО. Облака вновь уплотнятся, заморосят дожди, и станет на два-три градуса прохладнее — термометры покажут от +11 до +13 градусов. Финиширует март циклонической погодой, преимущественно облачной, с небольшими дождями и с температурой, близкой к 15-градусной отметке», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, 30 марта ожидается пасмурная погода с дождем, температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Атмосферное давление будет пониженным — около 744–745 мм ртутного столба, ветер южный, 6 м/с.

Во вторник, 31 марта, характер погоды существенно не изменится. Прогнозируется облачная погода с дождем, дневная температура составит около +9 градусов, ночью ожидается до +4 градусов. Атмосферное давление останется пониженным — около 744 мм ртутного столба, ветер южный. Возможны осадки в виде дождя.

В среду, 1 апреля, в российской столице ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +8 до +12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов.

Таким образом, в Москве в начале следующей неделе ожидаются проливные дожди, но жары до +20 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге в понедельник, 30 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем составит +6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. Сильных осадков не ожидается. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

Во вторник, 31 марта, характер погоды останется прежним. Ожидается облачность с прояснениями, дневная температура — около +7 градусов, ночные показатели составят 0 градусов. Вероятность осадков в этот день оценивается как умеренная.

В среду, 1 апреля, в Северной столице прогнозируется облачная погода, температура воздуха днем поднимется до +8 градусов, ночью ожидается около 0 градусов. Синоптики отмечают, что устойчивого тепла в городе на Неве в начале апреля ждать не стоит, однако сильных ночных заморозков больше не будет.

Иван Смирнов
