Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 марта: где сбои в России

Сегодня, 27 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 27 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 27 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 27 марта поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского и Хабаровского краев, Астраханской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Московской, Самарской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Вологодской, Тверской, Тульской, Пензенской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 27 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

В Санкт-Петербурге сбои в работе мобильного интернета наблюдаются на протяжении последних четырех дней. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», некоторые жители города также сталкиваются с перебоями домашнего Wi-Fi.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский попросил горожан с пониманием относиться к перебоям в работе интернета. Он обратил внимание, что вся страна живет с подобными неудобствами, а в приграничных регионах ситуация еще сложнее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Да, есть определенные неудобства, нужно с этим мириться с точки зрения безопасности. Если говорить о том, стоит ли отключать интернет ради безопасности, я считаю, стоит», — заявил он во время брифинга после заседания Заксобрания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отключения связи, которые наблюдаются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

По данным Минобороны РФ, в ночь на 26 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью. Однако он выразил уверенность, что «так будет не всегда».

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, почему нельзя назвать точную дату снятия ограничений.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Таков механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — говорил он.

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие сайты работают «без интернета»

В период ограничений работы мобильного интернета в полном объеме продолжают функционировать сайты и приложения из белого списка Минцифры.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

